Bébé à Nice : quels sont les modes de garde possibles ?

Quand et comment se renseigner ?

Dès le début de la grossesse il convient de se renseigner pour savoir quel mode de garde sera le plus adapté à vos besoins. Il y a pour se faire de nombreuses informations sur les différentes possibilités, leur coût, les modalités d'inscription sur le site de la Ville de Nice. Si vous préférez être accompagné, poser vos questions en vrai (!) des réunions sont organisées "L'accueil de mon enfant, parlons-en" à la Maison des Associations place Garibaldi. La prochaine a lieu le 7 février prochain, sur inscription ! Sur ces réunions, la ville de Nice, la CAF et la CPAM sont présents. Leur objectif est de présenter aux (futurs) parents, les différents modes de garde, les différentes étapes à réaliser. La pré-inscription se fait dès le 7e mois de grossesse. Elle est à confirmer à la naissance de l'enfant

Quels sont les modes de garde possibles ?

Ils sont nombreux : il y a l'accueil collectif, via les crèches municipales de la ville de Nice. Mais aussi les micro-crèches, les crèches associatives.

L'accueil familial avec les assistantes maternelles municipales employées par la ville de Nice. ou celles du secteur privé (dont VOUS serez alors l'employeur)

Il n'y pas une bonne et une mauvaise solution, Mélanie Morena, responsable du guichet Nice facile : "ça dépend de sa sensibilité, de son envie en tant que parents. A Nice on accompagne chaque parent."

Il faut savoir également que vous pouvez choisir n'importe quelle crèche sur la ville de Nice, en fonction de ce qui vous arrange, (proche de votre domicile ou de votre lieu de travail, par exemple) "L'accueil, en tout cas, qui est fait à l'enfant, est toujours le même et la priorité des agents de la ville de Nice est le bien être de l'enfant".

Comme à l'école, chaque crèche propose un projet pédagogique. Il en est de même pour les assistantes maternelles qui vont dans les Relais Petite Enfance chaque semaine, pour participer à des ateliers d'animation d'activités avec les enfants.

Notez qu'il est possible de changer de mode de garde ou de crèche en cours d'année, comme pour l'école.

Pas de place ... Comment faire ?

Entre les différentes crèches (24 et 3 sites de halte garderie) et les 70 assistantes maternelles municipales, on comptabilise sur la ville de Nice 4000 places pour 6579 enfants nés en 2022 sur la ville.

Outre le secteur public il existe les assistantes maternelles du secteur privé par exemple.

Quelles solutions sont donc apportées aux parents qui doivent se tourner vers le secteur privé ?

Mélanie Morena : "On ne laisse personne sans solution. Vous avez aussi le secteur privé, donc les assistantes maternelles privées dont vous êtes l'employeur en tant que parents et que vous payez directement. Et en tout cas, lorsque vous êtes en liste d'attente pour une crèche municipale et que vous employez une assistante maternelle privée, vous pouvez bénéficier de l**'allocation municipale compensatrice** qui compense le coût un peu supérieur de l'assistante maternelle privée.

Ces assistantes maternelles privées ne dépendent pas de la ville de Nice. (Retrouvez la liste officielle des assistantes maternelles privées du Département) Évidemment, elles sont pour autant encadrées.

Des ludothèques pour tout petits

Enfin, futur ou jeune parent, sachez qu'il existe des points d'accueil aussi sur la ville de Nice, où vous poser le temps d'une heure ou un petit peu plus avec votre petit(e). Ce sont des LAEP (Lieux d'Accueil Enfants Parents) Vous y serez accueilli simplement et pourrez discuter avec le ou la professionnel(le) de la petite enfance tandis que votre pitchoun jouera sous votre regard, avec d'autres.

Ces ludothèques permettent de créer du lien entre les parents. Et de sociabiliser l'enfant.

Prochaine réunion d'information sur le mode de garde de votre enfant le 7 février prochain. A la maison des associations place Garibaldi à Nice. Inscription au 04 93 04 86 50.

Et le Guichet Nice facile est au 6 rue Tonduti de l'Escarène à Nice.

04 93 13 45 00. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

