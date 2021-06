Berceuses.com : la radio francilienne des tout petits !

A l'occasion de la fête de la radio, Quentin Lhuissier a rencontré Julien Bocher, fondateur de berceuses.com, un site pour les petits mais aussi le plaisir des grands !

Berceuses.com

C'est plus de 200 berceuses qui sont proposées à nos enfants, essentiellement sans paroles : "il y a un vrai travail musical pour pouvoir permettre une première approche de la musique avec des sons adaptés aux bébés. On est pas sur les voix criardes qu'on peut connaître avec des comptines. Pour un nourrisson de un mois, c'est pas adapté". Et il y a de tout : de Gilbert Montagné à Dua Lipa en passant par Queen et Desireless, le champ est vaste et l'utilité infinie !

Julien Bocher présente berceuses.com Copier

Derrière cette idée, la propre enfance de Julien Bocher : "j'étais relativement seul à la maison quand j'étais minot. Toutes mes soirées, c'était la radio et notamment le Top 50. C'était comme mon meilleur copain la radio".