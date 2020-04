Besoin d'une écoute ? La Clé se mobilise pour vous

Les parents craquent, les enfants craquent, la vie familiale peut se retrouver chamboulée en ces temps particuliers. C'est pourquoi l'EVS La Clé de Vergt met en place un numéro et un mail pour vous, si vous avez besoin d'un soutien, d'un échange, d'une écoute bienveillante, confidentielle et sans jugement. Amandine, la médiatrice de l'équipe se tient disponible du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h au 06 52 51 93 75 et à l'adresse pilhac@yahoo.fr, et nul besoin d'être adhérent à l'association !

Les enfants en primaire ou au collège peuvent aussi avoir besoin d'un soutien, scolaire cette fois. La Clé apporte son aide par téléphone, autant que possible, même pour aider à se connecter sur les espaces en ligne par exemple. C'est Isabelle qui sera votre contact à La Clé au 06 66 16 11 26.

Les personnes fragiles et isolées ne sont pas oubliées par l'EVS de Vergt. L'association leur apporte du soutien avec un appel chaque jour pour s'assurer de leur bien être, passer un bon moment de causette. Il vous suffit de donner les contacts à l'équipe, et eux se chargeront du moment de partage et de convivialité, même si ils ne les connaissent pas !

Et enfin, l'espace de vie sociale met aussi à disposition des kits pour faire des masques barrières avec tissus, élastiques et patron. Cependant, ils ont été victimes de leur succès et l'association cherche à récupérer des tissus et élastiques. Alors n'hésitez pas à leur en fournir pour que de nouveaux kits soient disponibles.

Pour joindre l'association : 05 53 05 75 44 ou lacle-vergt@orange.fr