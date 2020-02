Bientôt les vacances scolaires avec vos enfants

Des moments de détente en perspective en famille, les loisirs et distractions des vacances s'organisent, et il faut dire que le choix est large dans le département de la Gironde. Que vous soyez adepte des sorties culturelles ou des balades natures, sans oublier les stages sportifs et artistiques.

Gironde, France

Vos artistes en herbe adorent s'exprimer, proposez leurs, des cours de dessin, de peinture, de sculpture, de théâtre à Bordeaux à la Petite Académie de Bordeaux. Comme une école d’art et de culture pour les enfants, adolescents et adultes à partir de 4 ans. Dans le quartier des Chartrons en demie journée ou journée, du lundi 24 février au vendredi 6 mars de 9h à 17h. Vous optez pour le cinéma, un Festival de cinéma jeune public vous attends comme chaque année à Pessac, les Toiles Filantes, 16ième édition sur le thème "le chemin". Outre les séances de cinéma, ajoutez des présentations, des rencontres avec ceux qui font les films, de nombreux ateliers pour les enfants, des expositions et un stand de livres et DVD très fourni. Pour Papa Yann du blog enfant-Bordeaux.fr,Le Festival des Grenadines Givrées à Bordeaux Grand Parc, est l'un des temps forts de ces vacances scolaires à partir du 22 février et jusqu'au 29 février. Du théâtre pour les bébés, de la danse pour les plus grands, des marionnettes et des lectures à partager avec les parents.

Pour le blogueur Papa Yann, deux coups de cœur à retrouver sur le blog Enfant-Bordeaux.fr, une activité glisse sur skate ou rollers et en toute sécurité, et une découverte pour coder son propre jeu vidéo, Copier

Et si Schubert troquait son train à vapeur pour une machine à remonter le temps ? À l’image de l’association Les Caprices de Marianne, ludiques et originaux, les ateliers permettent à vos enfants (et à vous qui sait ! ) de se familiariser avec la musique classique, en apprenant à situer les compositeurs dans le temps et en reconnaissant leurs styles. Les enfants écouteront de la musique, apprendront à reconnaître des instruments, rencontreront les différent compositeurs et apprendront à jouer, pour le plaisir, le code secret qui leur fera voyager dans le temps à la rencontre de Schubert, Mozart, Debussy et tous leurs amis musiciens. Les séances ”à la carte” sont organisées pendant les vacances de février les 2, 3, 4 et 5 mars à 14 heures, au centre d’animation Saint Pierre. Pour plus d’informations : Olivier Delaunay Animateur des ateliers 07 61 19 19 25