Bistr'eau Bazacle, nouvel espace à Toulouse

Biodiversité, ambiance "chill", restauration locale... cet été, EDF Bazacle se réinvente et propose un lieu inédit pour profiter d'une vue imprenable sur la Garonne. Entre amis ou en famille, les toulousains peuvent profiter à la fois des expos et de cet espace éphémère.

Sur la magnifique terrasse du Bazacle, EDF veut s’ouvrir à d’autres publics, diversifier son offre. "Bistreau" est donc la nouvelle guinguette branchée. Un lieu ouvert sur le superbe panorama de la Garonne toulousaine : un espace de tranquillité, de repos, de « zénitude » pour venir en famille ou entre amis, et accessible gratuitement.

Tout ce qui est proposé à la carte, c’est du local. Des produits du sud-ouest ! Quand on fait mon métier, on arrive ici et on se dit que c’est la plus belle vue de Toulouse ! Il faut venir à la cool. Régis Kistler

Il le révèle à France Bleu Occitanie : Régis Kistler, fondateur de la société Bretzel Story, et ses équipes nous annoncent l’ouverture, le jeudi 8 juillet 2021, de cet espace de restauration avec une carte simple en circuit court : des huîtres, un assortiment de charcuteries du grossiste toulousain Lacroix Sodirex avec par exemple du saucisson d’Aveyron, un plateau de Fromages de Cocagne (affineur XAVIER à Toulouse). Au menu : la qualité des produits du terroir et 2 types de bouteilles pour chaque famille de vin (rouge, rosé, blanc). Parmi les desserts on trouve des sundays (coulis des Pyrénées) et des glaces bio fabriquées par une maraîchère anglaise de Maureville (31), dans une ferme lauragaise : les sorbets sont issus de ses cultures. Ces glaces vegan « Grâce à l’eau » sont sans gluten (car oui, certains rajoutent parfois de la farine). La gamme va évoluer en fonction de la saison : fraise-basilic, fleur de sureau-citron, cerise-amande, tomate ancienne pimentée, melon menthe…

Interview France Bleu Copier

Une équipe de 6 est là pour accueillir une centaine de clients en même temps (70 couverts environ). Guillaume Fernandes est le responsable de l’Espace Bistr’eau Bazacle. Rose Plata travaille aussi avec Régis et Guillaume. Un service au bar en bois est proposé. Le naturel est à l’honneur. Le mobilier est épuré, la vaisselle en carton recyclé est éco-responsable. Pas de nettoyage inutile. Un espace sera dédié aux enfants et leur permettra de s’amuser entre eux sur des jeux équipés. Mother In Town s’occupera des activités de maquillage.... et les parents pourront être tranquilles. Des groupes musicaux sont attendus en déambulation.

le LOGO du Bistreau

Jusqu’à fin septembre (dès le 8/07/2021), Bistr’eau Bazacle est une guinguette éphémère ouverte de 11h à minuit du mardi au dimanche, sans réservation. Les accès se font en journée par l’entrée principale d’EDF Bazacle par le quai en haut. Et le soir dès 18h, vous passez par le petit rond-point en contre-bas, côté Canal de Brienne.

On veut donner cette garantie à celles et ceux qui viennent, d’être en proximité de la biodiversité en plein cœur de Toulouse. Franck Darthou, directeur EDF Hydro Sud-Ouest

Incroyable spot, véritable belvédère avec le dôme de la Grave, le pont Saint-Pierre, pont neuf, l’Espace EDF Bazacle turbine toujours cette eau de la Garonne dans la centrale en activité avec 7 groupes de production. 10 000 personnes sont alimentées en électricité par cette centrale hydro-électrique. Bistr’eau Bazacle c’est aussi synonyme d’énergie renouvelable, énergie bas carbone, et c’est la préservation de la biodiversité. Cette même eau alimente la passe à poissons migrateurs. Des ruches seront prochainement installées sur les toits.

Garonne, vue sur le Bazacle © Radio France - Alban Forlot

Un espace d’exposition atypique

Exposition de dessins de presse « Ça chauffe pour la planète », en partenariat avec l’exposition Cartooning For Peace jusqu’à la fin de l’année. Visites maintenues, notamment pour les scolaires. C’est un espace de pédagogie. En septembre, les journées du patrimoine et de l’industrie sont prévues. Halloween, Noël, toutes les fêtes seront relayées ici.

L’info en +

Parmi les autres espaces d’EDF, on trouve des bureaux à la location et des salles pour organiser des événements. Bientôt EDF proposera de repartir avec un souvenir : une pièce d’EDF Bazacle avec la Monnaie de Paris comme nous le précise Cécile Lussan, assistante de direction EDF.