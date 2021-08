Black Leaf : le parasol qui donne un coup de vieux à ses concurrents

Vent et soleil, le parasol Black Leaf résiste à tout ! Conçu par un Perpignanais et un Toulousain, ce parasol nouvelle génération ne s'envole pas. Mieux, il absorbe les rayons UV pour vous protéger efficacement.

Ça change la vie met un coup de projecteur sur de belles innovations françaises. Ces objets parfois insolites ou qui changent de l’ordinaire apportent une vraie réponse à certaines petites contrariétés du quotidien.

Il y a quelques années, le Perpignanais Cyrille Jourdain et le Toulousain Xavier Aubry ont décidé de donner une nouvelle impulsion à un objet bien connu des vacanciers : le parasol. Les deux amis se rendent compte qu'il n'a pas évolué depuis une centaine d'années. La société Leaf for Life naît de ce constat et s'engage sur la voie de la conception du parasol Black Leaf qui ne s'envole pas et qui bloque plus de 98 % des rayons UVA et UVB selon l'analyse d'un laboratoire indépendant.

Cyrille Jourdain et Xavier Aubry sont les inventeurs du parasol Black Leaf - Christophe Hulin

Le biomimétisme comme inspiration

Tout est dans la nature, il suffit de regarder (Cyrille Jourdain)

Pour éviter qu'il ne décolle à la moindre bourrasque, les concepteurs de la Black Leaf ont eu l'idée de déporter le pied sur le côté en s'inspirant d'une plante d'Amérique du Sud. En prenant comme modèle la feuille de la Monstera Deliciosa (baptisée aussi la "plante ouragan"), ils permettent à la voile d'ombrage de mieux tenir au vent, laissant également l'air circuler pour éviter l'effet de serre en été.

Le parasol Black Leaf s'inspire de la feuille de la Monstera Deliciosa baptisée aussi "plante ouragan". © Getty

"Plus il y a de vent, plus la Black Leaf va résister" résument les deux inventeurs dont le parasol a obtenu la médaille d'or du Concours Lépine en 2019.

Le noir lui va si bien

Et comme ce parasol porte bien son nom, le revêtement intérieur est de couleur noire pour absorber les rayonnements solaires et empêcher la réverbération synonyme de coups de soleil sous le parasol (un comble tout de même !). Cette particularité associée à des tissus "ultra-traités" fait de lui un bouclier imparable contre les UV.

Le revêtement intérieur de la Black Leaf est de couleur noir pour absorber les rayonnements solaires et empêcher la réverbération. © Radio France - Christophe Hulin

Double avantage pour ceux qui ont une peau sensible : la Black Leaf génère une ombre deux fois plus importante qu'un parasol classique grâce à l'inclinaison de sa voile, hors soleil au zénith.

Un parasol aux multiples facettes

Cyrille Jourdain et Xavier Aubry ont de la suite dans les idées. Leur Black Leaf se plie et déplie comme une célèbre tente, ce qui la rend facilement transportable dans une petite housse conçue à cet effet et dotée de poches de rangement.

La Black Leaf peut aussi s'accrocher à une chaise ou une table à l'aide de sa pince CRAB - Leaf for Life

Si vous n'êtes pas fan de la plage, vous pouvez aussi utiliser ce parasol chez vous dans votre jardin. Sa pince CRAB a été développée pour fixer la Black Leaf où vous le souhaitez, sans nécessité de planter un pied d'ancrage pour la maintenir au sol. Un procédé qui permet aussi de faire des virées en bateau ou en trottinette en toute sécurité !

Il est même possible d'accrocher sa Black Leaf à sa trottinette ! - Leaf for Life

Dernier accessoire et pas des moindres pour les hyper-connectés que nous sommes devenus. Un panneau solaire est disponible en option avec certains modèles. De quoi donner la possibilité de recharger téléphones portables et batteries en tout genre dont vous pourriez avoir besoin.

Quelques infos supplémentaires sur la Black Leaf

À partir de 119 euros TTC

Sac de moins de 55 cm de diamètre.

Pied télescopique de 1,59 m totalement déplié.

Rotule multidirectionnelle pour adapter le parasol au positionnement du soleil.

Pour en savoir plus, consultez le site internet ou la page Facebook de Leaf for Life.