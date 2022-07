Boivre-la-Vallée : une famille qui traverse la France en roulotte de passage dans la Vienne

Comme un clin d'œil, c'est avec des mules poitevines que la famille ariégeoise rejoint le Nord. Un périple de plus de 1 000 kilomètres et une vingtaine de kilomètres parcouru chaque jour. Avec l'objectif de rallier Boulogne-sur-Mer avant le 18 septembre pour participer à la route du poisson.

"La route du poisson" est une manifestation sportive et populaire d'attelage équestre. Créée en 1991 grâce à l'aide du haras de Compiègne, cette course d'endurance de 24 heures est organisée en septembre pour relier Boulogne-sur-Mer à Paris. Elle rend hommage aux chasse-marées, les anciens mareyeurs, qui livraient le poisson et les produits de la mer en attelage jusqu’à Paris.

La roulotte est le moyen de transport, mais aussi la maison sur roue de la famille. © Radio France - Dorian Bercheny

Edith et Sébastien Chabot participent à cet événement avec deux de leurs trois mulets poitevins.

Mais, plutôt que de se rendre à l'événement avec des véhicules à moteur, Edith et Sébastien ont décidé de faire la traversée, par les petites routes avec une roulotte, large comme une voiture et haute d'un petit peu plus de 3 mètres. Outre les trois mules, le chien de la famille est de l'aventure. Edith et Sébastien, éleveurs dans l'Ariège ont également embarqué leurs trois enfants dans l'aventure.

L'aventure de la famille Chabot est à suivre sur la page Facebook : Têtes de mule et queue de poisson.