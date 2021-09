C'est la rentrée des parents. Conseils d'experte.

Parent Epuisé c’est la solution pour une parentalité joyeuse et décomplexée pour prévenir un certain burn out parental grâce au vecteur de l’humour, en permettant aux parents de prendre du recul et de rire d’eux-mêmes. Conseils de Shiva Shaffii à 9h30.

La fondatrice de Parent Epuisé, Shiva Shaffii, a développé une philosophie qui touche toutes les familles qui ont des enfants. « La parentalité aujourd’hui » : être parent aujourd’hui ce n’est pas évident. On veut tout bien faire et parfois on ne sait plus où l’on en est et on explose, on déprime d’où le possible « burn out parental » ! Shiva Shaffii, d’origine franco iranienne et au parcours original, est mère de 2 enfants, et elle ne se reconnaissait pas dans la parentalité qui était présentée, notamment sur les réseaux sociaux, soit de manière idyllique, soit de façon anxiogène. Elle a donc voulu monter cette aventure Parent Epuisé qui s’adresse aux parents qui ont décidé de rire de leur condition. Au programme : partage, humour et déculpabilisation ! Très vite une large communauté de parents a adhéré au concept ! Ses conseils au micro d'Alban Forlot sur France Bleu Occitanie, dans Circuit Bleu, Côté Expert

Parent Epuisé est un média social, mais la start-up est aussi créateur de jeux (dont les "Kits de Survie* du Parent Epuisé" - kit de survie j’m’ennuie, grasse mat, en voyage, apéro, we sans fin, au resto, anniversaire, grands-parents), de livres (dont le livre d’activités et le livre de recettes), de box, d’articles de textile (t-shirt à messages comme par ex « Parent mais toujours vivant ! ») et éditeur de newsletters : la toute récente « Baby » (de la grossesse à 3 ans) et la « Kids » (4 à 10 ans) sur le thème de la parentalité traité de manière décalée. Shiva Shaffii est l’auteur notamment du Livre de chevet du Parent Epuisé (Editions First) et a un vrai regard sur la parentalité d’aujourd’hui.