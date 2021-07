En Auvergne, j'ai testé pour vous : Cani-kart avec Taïga Aventure à Cisternes-la-forêt dans le Puy de Dôme

Taïga Aventure

attelage hiver et été

boucles de 9 à 15 kilomètres

accessible aux enfants dès 3 ans

Rémi et Nina, mushers de huskys, à Cisternes-la-forêt sont des passionnés. L'hiver mais aussi l'été, ils vous proposent des sorties avec leurs chiens de traîneau autour du Guéry. Découverte de l'attelage, explications puis installez-vous dans le kart et profitez des magnifiques paysages auvergnats!

Le cani kart avec Yann, Rémi et Nina, explications et sensations.

Yann Méraki a testé pour vous le cani-kart à Cisternes la forêt Copier

L'avis de Yann

Le Canikart est une activité fun, dynamique et à la fois agréable.

Les sensations d’accélération et de glisse sont au rendez-vous, entrecoupées de moments de magie lorsque le musher ralentit pour nous laisser admirer le paysage à couper le souffle et nous alimente de connaissances sur notre si belle région et ses montagnes.

Infos pratiques

Taïga Aventure Le Redondet 63740 Cisternes-la-forêt

Renseignements sur le site de Taïga Aventure

Suivez l'actu du Taïga Aventure sur Facebook

Yann teste pour vous le cani-kart avec Taïga Aventure © Radio France - Yann Méraki

En Auvergne, j'ai testé pour vous, avec Yann Méraki le samedi de 10h à 11h sur France Bleu Pays d'Auvergne