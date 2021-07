Cap Migennes plage c'est des animations au bord de l'eau pendant tout l'été !

100% icaunais, une chaîne d'invités tous plus passionnants les uns que les autres : le premier invité nous indique qui il souhaite que nous invitions, et ainsi de suite !

Lucile Blanchet est en charge de l'organisation de Cap Migennes Plage pour cette première édition.

Le "Commerce en test" un bon moyen pour se lancer en limitant les risuques © Getty - onurdongel

Aurélie Haerinck présente les deux appels à projets pour redynamiser le centre ville de Migennes.

Microscope, ne équipe passionnée pour vous faire aimer les sciences autrement ! - Microscope

Kevin Ancry présente Microscope, une société auxerroise qui propose des formations et animations autour de la physique et la chimie du quotidien, la sensibilisation à la transition écologique, la lutte contre les fakes news et l'éducation aux médias, le vivre-ensemble.

L'atelier de l'association est rue de Preuilly à Auxerre - ABDC

Céline Lebrun présente Au Bonheur des Chutes, une association auxerroise qui a mis en place un magasin des matières, des ateliers, pour donner une nouvelle vie à des matières souvent destinées aux déchets.