Chambray-lès-Tours : les enfants accros au théâtre !

Ils sont ouverts à tous, débutants et initiés, et aboutiront à une petite restitution pour les familles le dernier jour.

Les groupes sont répartis par âge : baby stage pour les 4-5 ans, stage enfants de 6 à 12 ans et stage ados à partir de la 3ème.

Le baby stage pour les 4-5 ans aura lieu du 22 au 26 février, du lundi au vendredi de 10h15 à 11h. Pendant une semaine, les tout-petits pourront découvrir le théâtre grâce à des exercices simples et ludiques autour des émotions et des personnages. Afin de proposer une expérience optimale, le stage est limité à 6 places. Ce stage est dirigé par Aude Colmant.

Le stage enfants pour les 6-12 ans aura lieu du 22 au 26 février, du lundi au jeudi de 14h à 16h et le vendredi de 14h à 17h. Les enfants découvriront et revisiteront les contes et légendes de leur enfance. De Cendrillon aux Trois petits cochons ou encore de leur propre création, ensemble, les participants monterons un spectacle fort en émotions. Ce stage est dirigé par Lucine Thomas.

Le stage ados est accessible à partir de 13 ans, du 1 au 5 mars, du lundi au jeudi de 14h à 16h30 et le vendredi de 14h à 17h. Une initiation au théâtre baroque qui permettra aux jeunes apprentis de faire l’expérience d’un univers à la fois mystérieux et rigoureux et de mettre en voix des extraits de dialogues ou de monologues classiques « comme à l’époque ». Ce stage est dirigé par Lauriane Renaud.

Enfin, le stage enfants, de 6 à12 ans, se déroulera du 1 au 3 mars, le lundi et mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h et le mercredi de 14h à 17h. Ce stage se déroulera à Véretz. Les enfants découvriront la magie qui est en eux, deviendront des fées, sorciers, ou n’importe quelle créature magique. Par des jeux de théâtre et d’improvisation, ils pourront devenir Harry Potter ou Hermione Granger, la Fée Clochette ou Peter Pan... Ce stage est dirigé par Aude Colmant.

Pour toute information complémentaire, contactez la Tite Compagnie au 02 34 38 08 67 ou par mail à : ateliers@titecompagnie.fr