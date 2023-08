Comment bien préparer sa rentrée en famille ?

Septembre, c’est le mois de la rentrée des classes pour les enfants, du retour au travail pour les parents et des nouvelles résolutions personnelles et familiales.

France Bleu vous partage les bonnes pratiques à mettre en place pour une rentrée apaisée en famille.

Voici nos meilleures recommandations pour ne rien oublier, pour démarrer la rentrée de manière ordonnée et pour continuer de prendre soin de soi, tout en prenant soin des autres.

Préparer sereinement la rentrée

Prendre des résolutions

Qui dit rentrée, dit résolutions. C’est le moment idéal pour se fixer de nouveaux objectifs, en famille, pour les enfants.

Définir de nouvelles habitudes, mettre en place des objectifs, redéfinir le rôle de chacun au sein de la maison familiale. Il est important de se poser les bonnes questions :

Jusqu’à quelle heure le téléphone est-il autorisé ?

A quelle heure le coucher est-il programmé ?

Qui peut aider les enfants pour leurs devoirs ?

C'est une étape primordiale, d’autant plus si vous avez des enfants qui passent du primaire au collège ou du collège au lycée, par exemple. En cas de changements, chacun doit trouver sa place pour que l’harmonie règne.

Cynthia Kafka, auteure de guides de développement personnel, nous explique les bonnes résolutions de la rentrée.

L’indispensable : la to do list (liste des choses à faire)

Démarches administratives, inscriptions à la crèche, aux activités extra-scolaires, courses pour les fournitures scolaires... Toutes ces étapes peuvent prendre du temps, il est donc important de ne pas les négliger ou de les laisser de côté.

Pour ne rien oublier, on vous conseille de vous organiser en faisant une to do list. Julie Lancel, coach en bien-être, nous partage ses astuces pour faire une to do list réalisable et efficace. Pour cela, on est précis et honnête sur la durée des tâches à accomplir, par exemple. Rien ne sert de se mentir à soi-même en réalisant une to do list idéale mais interminable en une seule journée. Ne vous mettez pas la pression !

Un esprit sain dans une maison saine

Tout remettre au propre et dans l’ordre pour avoir un esprit serein

Désencombrer son intérieur a une véritable influence sur notre état psychologique. Au programme : tri, rangement et nettoyage pour se sentir mieux dans sa tête et dans sa maison.

Dans cette émission, nos quatre experts nous rendent la vie plus facile.

Esther, de la “boîte à ranger” est coach en rangement, elle nous explique pourquoi ranger et si important, et surtout comment s’y prendre

Michael Forest, consultant en organisation, rangement et coach zéro déchet nous accompagne afin de savoir par quoi commencer lorsque l’on range

Guillaume Rey, expert en Feng Shui, nous propose des idées pour trouver le calme au sein de notre intérieur

Michael Forest et Laurent Loiodice de “PC help Grenoble”, expert en informatique, nous partages les étapes importantes pour que tout soit bien trié et rangé, en ce qui concerne les documents importants, les assurances, les photos...

À écouter Harmoniser son intérieur et créer une ambiance pour se sentir bien chez soi

Trier son dressing et celui des enfants

A la veille de la rentrée, un bon tri dans les placards s’impose ! Dans l’armoire des parents ou dans celle des enfants, il y a certainement des vêtements qui n’ont pas étaient portés depuis longtemps.

Est-ce que ce jean est encore à ma taille ?

Cette robe est-elle encore à mon goût ?

Ce t-shirt est-il en bon état ?

Cette mise à jour vestimentaire vous sera bénéfique pour savoir ce qui doit être racheté ou non. Véronique Lebon, consultante en rangement et organisation, nous donne les clefs pour un rangement parfait.

Prendre du temps pour soi

Garder du temps pour vous

Après s’être occupé de toute la famille, il est important de prendre soin de soi. C’est la clé pour se sentir bien, épanoui et en phase avec soi-même. Avec nos experts, coachs sportifs, coiffeurs, esthéticiennes, coachs en beauté, on vous partage nos meilleurs conseils pour se chouchouter.

Comment remédier aux courbatures et à la fatigue ? Avec Yoann Cabaj, coach sportif

Réaliser un make-up flamboyant avec Jennifer Henion, esthéticienne Aux Portes de la Beauté, à Villeneuve-sur-Yonne

Connaître les coupes de cheveux tendances de 2023 grâce à Nathalie Krikke, coiffeuse et coach beauté

Faire une activité sportive

Commencer le sport ou continuer à en faire est une bonne solution pour décompresser de la rentrée qui arrive. Il permet de casser la routine, d’améliorer la santé et d’être fier de soi. Pas de doute, c’est le moment de s’y mettre ou de s’y remettre !

Avec Dylan CRASPAY, coach sportif à Pau et Tarbes, pas besoin de s’inscrire dans une salle de sport ou à une activité sportive. Il nous dévoile comment faire du sport à la maison. C’est simple et efficace, il faut juste un peu d’imagination pour que les objets du quotidien deviennent vos compagnons, le temps de votre séance de sport. Les bouteilles d’eau peuvent devenir des altères, et l’escalier peut devenir un véritable atout pour muscler les jambes, par exemple. En cette période estivale, il est préférable de faire du sport le matin à la fraîche plutôt que le soir où les exercices toniques pourraient perturber votre sommeil.