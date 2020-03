Comment concilier école et télétravail à la maison avec les maternelles ?

Le télétravail peut poser des problèmes quand il y a des tous-petits à la maison. Comment s'y prendre pour qu'ils ne perdent pas leurs repères mais continuent d'apprendre ?

Quel type d'organisation pouvons-nous mettre en place pour concilier le télétravail et la présence de tous-petits ?

Céline, institutrice et formatrice de futurs enseignants nous donne quelques conseils. Le premier conseil c'est de donner des repères aux enfants dans l'espace et le temps. Il faut aménager des espaces qui seront réservés aux adultes et d'autres aux enfants selon les moments de la journée. Céline vous propose de faire un emploi du temps, avec des logos reconnaissables.

L'important est qu'il n'y ait pas de perte de repères. L'enfant a besoin de mots sur les choses pour les comprendre.

Si vous recherchez des activités pour apprendre aux tous-petits, consultez le site Eduscol, des contenus pour les enfants d'école maternelle sont à votre disposition.