Comment fonctionnent les Restos du Coeur en Vaucluse pendant le confinement ?

Aujourd'hui, plus que jamais, on compte sur vous !

restos du coeur - .

Les Restos du coeur en Vaucluse toujours à vos côtés pendant le confinement.

En cette période inédite, chaque personne accueillie aux Restos en Vaucluse, a droit sans exception à un "panier" qui lui permet de préparer quotidiennement un repas complet et équilibré pour tous les membres de son foyer et qui comprend :

une viande ou un poisson

un légume, des pâtes ou du riz

un fromage ou un yaourt

un fruit

du pain

Des produits d’hygiène (savon, dentifrice…) et des produits alimentaires de base s’y ajoutent, comme le lait, le beurre, l’huile, le sucre, les céréales, la farine, etc…

panier restos du coeur - .

Les Antennes vauclusiennes ont besoin de produits frais en ce moment !

des légumes et fruits de saison, et des produits laitiers en priorité.

Vous pouvez les déposer dans les 14 centres ouverts sur les 17 existants en Vaucluse

( Pernes les fontaine étant fermé, comme Avignon tannerie et les "restos bébé" )

Comment aider les Restos en Vaucluse ?

beaucoup de gens ont proposé de venir donner un coup de main dans les centres vauclusiens ces dernières semaines .. Michel et Bernard, les 2 responsables des antennes Vauclusiennes sont un peu gênés de devoir refuser, ils remercient tous ceux qui se sont proposés, ... mais avec le respect des gestes barrière, la préparation des caisses d’aide alimentaire s'est organisée en prenant plus d'espace ... et accueillir plus de "mains fortes" ralentirait l'organisation des bénévoles. Des couloirs de circulation unique ont été mis en place pour préserver les bénévoles et les bénéficiaires

coluche restos du coeur - .

Pour faire un don :

il n'y a pas de "petits"dons, chaque euro récolté va aux bénéficiaires.

La générosité des donateurs est essentielle pour le fonctionnement des Restos du Coeur. Grâce aux dons en 2018/2019 ce sont 133,5 millions de repas qui ont été distribués, 900 000 personnes qui ont été accueillies par 73 000 bénévoles dans les 2013 centres d’activités des Restos du Coeur partout en France.

Faites un don ICI !

Vous pouvez aussi envoyer un chèque ou un mandat libellé à l’ordre des Restos du Coeur accompagné, si possible, d’un bulletin de soutien rempli et imprimé à :

Les Restaurants du Cœur – Service Donateurs – 42 rue de Clichy – 75009 Paris

don restos du coeur © Radio France - © Gaston Bergeret

Encore Quelques chiffres

Les restos du coeur en Vaucluse, c'est :

869 Bénévoles 14 644 Personnes accueillies et 1 681 743 Repas distribués

En ce moment, l'accueil des bénéficiaires est inconditionnel : toutes les familles qui se présentent peuvent bénéficier de l’aide alimentaire… sans conditions !

Pour cette campagne d'hiver, les chiffres sont encore plus impressionnants :

Apres 6 semaines de confinement, les restos du coeur de Vaucluse ont distribué

107 000 repas aux personnes qui étaient déjà inscrites

et 27 400 repas ont été offerts aux nouveaux beneficiaires.

35e campagne hiver restos - .

Pour contacter les Restos du Coeur en Vaucluse

l'antenne principale d'Avignon : Résidence Saint-Chamand 14 avenue Paul Claudel

Tél 04 90 81 02 88 Fax : 04 90 20 17 60

mail : ad84.siege@restosducoeur.org

On compte sur vous ! Merci pour eux.