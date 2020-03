Comment occuper nos enfants pendant le confinement ?

Jeux, lecture, livres audio, cours d'anglais, on ne manque pas d'idées pour occuper vos petites têtes blondes

Entre soutien scolaire, activités manuelles, cours de langues... nos enfants n'ont pas le temps de s'ennuyer !

Mais comment trouver des idées ? France Bleu Azur est là pour vous.

Activités ludiques

- Les Mercredis sous la pluie vous propose des activités manuelles DIY* (Do It Yourself = A faire sois même). Fabriquez des Ptits Dinos en papier, des oeufs de Pâques Arc-en-ciel, des jeux mots, cuisinez le gâteau de Pâques avec vos loulous ou encore des biscuits de l'amour.

http://lesmercredissouslapluie.com/

- Touk Touk Magazine est un magazine pour nos enfants de 3 à 7 ans, son objectif est de les sensibiliser à la culture française et à la découverte du monde avec des histoires, des jeux et des reportages. Vous pouvez feuilletez le magazine directement sur votre ordinateur ou tablette, et pendant le confinement Touk Touk magazine vous envoie des Kits pour occuper vos enfants.

https://touktouk-magazine.com/

- Merci mercredi vous propose des activités éco-créatives tous les mercredis par mail, mais aussi des grands ateliers qui éveille les consciences dans votre boîte aux lettres chaque semaine. Avec Merci mercredi vous pouvez fabriquer des déguisements en recyclant, de jolis bouquets en laine, un baume pour lutter contre les petits bobos de l'hiver...

https://mercimercredi.net/

- Encore une histoire est un podcast destiné aux enfants. "Le Loup qui faisait peur", "Cendrillon", "Tomy et la Mouche". Plein d'histoires audio pour faire du bien à vos enfants.

https://podtail.com/fr/podcast/encore-une-histoire/

- La compagnie des minis Yogis est une chaîne de vidéos qui permet de faire faire du Yoga à vos enfants

https://www.youtube.com/channel/UC11jfCH5nVdVrkQC62oYEHw.

Soyons un peu sérieux

- Les Editions Hatier vous fournit les manuels scolaires dont vous avez besoin sur internet. De l'école primaire au post bac vous trouverez votre bonheur ici : https://www.editions-hatier.fr/

- Maxicours vous propose du soutien scolaire en ligne du CP à la Terminale : https://www.maxicours.com/

Do you speak english ?

Ce confinement c'est aussi l'occasion d'apprendre l'anglais en s'amusant, avec toutes ces idées vos enfants vont devenir bilingues.

Histoires à écouter, répéter et lire : http://kizclub.com/reading1.htm

Comptines animées : http://www.comptinesanimees.com/

Chansons du monde : https://www.mamalisa.com/

Chanter-jouer- écouter des histoires-fabriquer : https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr