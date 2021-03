Comment parler aux enfants de ce qui nous fait peur ?

Il n'est pas toujours simple de répondre aux questions de nos enfants, surtout quand ils s'interrogent sur le COVID ou la mort. Voici quelques astuces pour leur parler de ce qui nous fait peur.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec tente de mettre des mots sur des questions d'enfants. Son invité Alain Benoît, pédiatre et co-auteur du livre "Les vrais besoins de votre enfant", nous donne les clés pour pourvoir tout dire à nos enfants.

Comment parler du COVID aux enfants ?

La ligne de conduite préconisée par le Dr Alain Benoît est simple et claire :

Avec les enfants, il ne faut rien enrober

Inutile de tourner autour du pot pour répondre à leurs questions. C'est d'autant plus vrai quand on aborde des sujets qui nous font peur ou rendent tristes. Il faut à tout prix éviter les métaphores ou le second degré.

Pour parler du COVID, on peut simplement expliquer que "il y a un virus qui rend malade, qui touche plus les grands que les petits, c'est pour ça qu'il faut faire attention" nous indique le pédiatre. Il ne faut pas hésiter à parler de soi et de ce qu'on ressent. Si on a peur du virus, ne pas hésiter à le dire.

En revanche, il ne faut pas faire de nos enfants des tueurs de grands-parents. Il faut à tout prix éviter de laisser entendre qu'on ne va pas voir papi et mamie sous prétexte que l'enfant pourrait leur transmettre le virus, complète le Dr Alain Benoît. Une fois vaccinés et même si les gestes barrières sont toujours d'usage, les grands-parents ne doivent pas s'interdire d'embrasser leurs petits-enfants.

Les enfants jouent avec les gestes barrières.

Les enfants ont bien compris les gestes barrières. Ce ne sont pour eux qu'une contrainte de plus et ils s'adaptent avec beaucoup de souplesse. Il faut les laisser jouer avec nouvelles règles sans les culpabiliser. Ils vont ainsi pouvoir se les approprier.

On ne peut plus se toucher, jouer à chat ? Les enfants jouent à chat-ombre où il faut marcher sur l'ombre du copain. Ils savent parfaitement inventer un monde nouveau.

Enfin, il est inutile de s'alarmer si les écoles sont fermées quelques semaines ou que les activités annexes n'ont pas repris. L'apprentissage à tous prix ne provoque que de l'anxiété chez les plus jeunes et, comme le résume le Dr Alain Benoît :

Si tout le monde a six mois de retard sur le programme scolaire, le monde ne va pas s'effondrer.