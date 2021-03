Comment réagir à une annonce de PMA dans son entourage ?

Annoncer sa PMA à des proches est souvent une épreuve difficile en raison du regard des autres et du manque de sensibilisation.

Dans l'émission C'est déjà demain, Églantine Éméyé nous apprend que la procréation médicalement assistée (PMA) peut s'avérer être un parcours du combattant. Entre méconnaissance du sujet, préjugés et réactions maladroites, annoncer sa PMA peut devenir un calvaire pour celles et ceux qui sortent déjà d'une épreuve difficile. L'invitée Marion Salvat, auteur d'un livre "Le kit de survie de la PMA", revient sur comment accueillir la parole et réagir positivement à cette déclaration.

L'humour pour survivre

L'humour, c'est tout ce qui reste quand on passe par là.

Alexia, une auditrice de France Bleu, témoigne de la réussite de sa PMA après 2 ans de tentatives. Si c'est une victoire pour elle, la future maman ne cache cependant pas son épuisement pour en arriver là. Pour elle, les personnes qui ne sont pas passées par la PMA ne peuvent pas comprendre. Alexia témoigne : "On ne se rend pas du tout compte de l'état dans lequel on peut se mettre psychologiquement, que ça passe par l'anxiété, que ça passe par les hormones, ou alors que ça passe par l'indélicatesse des gens autour."

Eviter la "bienveillance maladroite"

Alors que l'anxiété et les conséquences hormonales sont difficilement contrôlables, les réactions des proches pourraient être mieux réfléchies et renvoyer un message de bienveillance. Alexia et Marion Salvat sont d'accord sur ce point et utilisent l'humour pour s'en sortir et relativiser les difficultés. Les deux femmes n'hésitent pas à répondre avec ironie aux réactions maladroites pour dénoncer les incohérences.

La "bienveillance maladroite" des autres serait répétitive dans le quotidien de ces couples, il est donc urgent d'éviter les bourdes et approximations sur le sujet.

Ne pas chercher de coupables

Alexia a été surprise de la manière dont l'annonce de sa PMA a été accueillie par ses proches. La recherche d'un coupable serait selon elle un phénomène très fréquent : "Ce qui m'a choqué au début, c'est qu'il leur faut forcément la tête d'un coupable". L'auditrice cite une question malavisée qu'il faut absolument éviter : "C'est à cause de qui que vous n'arrivez pas à concevoir ?".

Être à l'écoute et ne pas y voir un échec

Marion Salvat rappelle que l'écoute est primordiale car annoncer sa PMA à ses proches est une épreuve difficile : "Le couple est en situation de souffrance à de nombreux niveaux". De plus, les personnes se sentent "obligées d'avouer" à leurs proches, comme si elles avaient fait une faute. Églantine Éméyé rappelle aux deux intervenantes que "évidemment, vous n'avez commis aucune faute. Il n'y a rien à vous faire pardonner".

L'entourage, c'est pas facile quand on passe en PMA, de leur avouer, parce qu'on passe déjà comme par un pré-échec : on n'y arrive pas par nous-mêmes.

Le couple d'Alexia a mis des années à oser parler de leur PMA à leurs proches. Le sentiment d'avouer un "pré-échec" est très présent car la naissance ne correspond pas aux récits habituellement valorisés. Il ne faut donc pas appréhender la nouvelle d'une PMA dans notre entourage comme une suite d'échecs, mais comme une réussite et une annonce réjouissante.

Retrouvez le témoignage de Marion Salvat et d'autres auditrices dans l'émission C'est déjà demain consacrée au "Parcours du combattant pour la PMA". Vous y trouverez également le témoignage du Professeur Jean-Marc Ayoubi, gynécologue obstétricien qui a réalisé la première greffe d'utérus qui a donné naissance à un bébé.

