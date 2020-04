Confinement : Comment vivre sereinement avec son ado pendant le confinement ?

Le confinement est une période particulière pour tout le monde. La difficulté peut être présente quand plusieurs générations vivent sous le même toit et que le dialogue passe mal. Chacun est bloqué, chez soi, obligé de vivre en permanence avec d'autres personnes sans pouvoir sortir. Cette période anxiogène crée de nombreuses tensions, qui peuvent devenir plus complexes quand le dialogue est complètement rompu. Cédric Sempéré, responsable de la maison des ados de Bayonne conseille d'établir des règles, un cadre de vie pour permettre à tous de bien vivre ensemble. L'idée est de garder un rythme, se lever en même temps, se laver, s'habiller, planifier du temps pour faire les devoirs. Il est important de conserver une routine habituelle.

Il est important de dialoguer et de mettre en place des règles. - Cédric Sempéré, responsable de la maison des ados de Bayonne.

Planifier des choses à faire, faire en sorte que toutes les personnes participent à la vie de la maison (tâches ménagères, rangement, activités communes) sont les clés d'une bonne entente et d'une situation maîtrisée dans le foyer pendant cette période de confinement.

Les ados et les écrans : un problème ?

Cédric Sempéré revient sur l'importance des écrans chez les plus jeunes, et la limite à ne pas dépasser Copier

Pendant cette période de crise sanitaire, les enfants et les ados sont à la maison. Même si du travail leur est fourni, beaucoup préfèrent se tourner vers les écrans (smartphone, télévision, console de jeux..). Il est important de fixer des limites sur la durée de présence sur les écrans. Néanmoins, Cédric Sempéré rappelle que les Jeux et les écrans en cette période de confinement sont aussi un moyen de communication important avec les amis et un divertissement. Il est important de pouvoir décrocher les adolescents des écrans à des moments clés de la journée et au moment du coucher. Aujourd'hui, le sommeil des jeunes est moins bon qu'il y a quelques années, notamment car les téléphones sont toujours très présents même dans le lit. Il est important de trouver un équilibre et de montrer le temps passé sur les écrans par votre enfant. Avant de le priver d'écran, il est important que celui-ci ait conscience du temps qu'il passe sur les écrans.