Concours du pull moche d'Albi 2021

Pour ce 5ème championnat du monde de Pull Moche, 5 catégories sont représentées : enfants de 6 à 17 ans, adultes de 18 à 99 ans, duo, groupe ou familles ou collègues de boulot, et la nouvelle catégorie coupe mulet. Julie est l'invité de France Bleu Occitanie dans Circuit Bleu pour toutes les précisions. Le concours se déroule de 10h à 20h à Albi Expo. Et tout le week-end se déroule aussi le salon du tatouage Tattoo Tarn avec 65 tatoueurs du grand sud et d'Italie, d'Espagne, d'Andorre ou de Belgique. Une vingtaine de stands de bijoux, bien être, barbiers, esthéticiens, instituts d'onglerie, piercing et masseurs présents tout ce week-end.

L'interview Copier

Le concours du pull moche a lieu le samedi 4 décembre. Et les inscriptions se déroulent ici. Le salon du vintage c'est 4000 m² d'exposition pour remonter le temps des années 50 à 1980 (vinyles, véhicules anciens, mobilier, option "c'était mieux avant". Roller dance, skate park et jeux de cafés et manèges au programme. Village food trucks, mode vintage, concert et photobooth sont annoncés. Pour info, le dimanche 5 décembre 2021 c'est un autre concours qui s'annonce : Pin-Up & Hipster Albi Vintage.