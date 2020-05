Confinement à l'imparfait

Comme chaque weekend, nous prenons des nouvelles de Géraldine Mayr et de son fils Martin, confinés ensemble pour le meilleur et pour le pire depuis 8 semaines.

8 semaines qu'en plus d’être Maman, vous êtes maîtresse. Martin est en CE1, il apprend quoi en ce moment ?

L'école à la maison Copier

En maths, c'est soustractions. Et une copine, Maman dans le même état que moi, m'a conseillé pour que ça rentre mieux de mêler soustractions et quotidien, de prendre des exemples concrets. Ça me va, j'en ai pleins. Les courses : ce matin, Maman a dépensé 132 euros, et sur ses 132 euros, tu vas en manger à toi tout seul 97 euros. Maman a dépensé combien pour elle ? 132 - 97 égale 35 euros. Oui, 35 euros de rosé et de chocolat pour tenir le coup.

Autre exemple : il y 24 heures dans une journée. Tu dors en général 9h. Combien d'heures maman doit s'occuper de toi ? 24 - 9 égale 15. 15 Longues heures à t'occuper et sur ses 15 heures, Maman fait des pauses pour fumer. Oui je sais ! fumer tue. Mais on ne sait pas encore si ce n'est pas moins dangereux finalement que de rester confiné 8 semaines avec un enfant. Donc 20 cigarettes par jour, elle met 3 minutes pour les fumer... Combien de temps passe Maman sur le balcon ? 20 x 3 égale 60 au minimum ! Soit une heure. Maman passe une heure sur le balcon. Je passe donc 14h par jour à m'occuper de toi, et c'est toujours trop.

Un dernier problème et ensuite on passe au français : Jeudi prochain c'est mon anniversaire et tu dois me faire un cadeau. Tu as 140 euros dans ta tirelire et la robe dont rêve maman coute 70 euros. Est-ce que tu as assez ? La réponse est oui ! Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, il te restera même 70 euros pour me faire un joli cadeau à la fin du mois pour la fête des mères.

Au programme du CE1 aussi, L'imparfait, et ça c'est facile. C’était avant le confinement, il y a encore 8 semaines tu Jouais AIS avec tes copains, Maman faisait AIT les courses sans masques. Nous pouvions faire des pique-nique et nous buvions des cafés en terrasse. Mais ça c’était avant. C'est de l'imparfait.

Directement lié aussi à notre quotidien, un jeu que les enfants adorent : le ni oui ou non.

On peut y jouer avec les questions du gouvernement : est-ce que l'on va trouver des masques ? Certainement. Est-ce que ça va être l'enfer dans les transports ? Il y a des chances. Est-ce que je vais retourner à l’école ? C'est pas gagné. Est-ce que les vacances de cet été sont fichues ? Possible.

Vous aussi, à la maison, entre deux soustractions et deux conjugaisons amusez-vous au ni oui ni non !