Confiner une maman et son fils et ils deviendront les meilleurs amis du monde

Comment ça va aujourd'hui Géraldine Mayr ?

La chronique confinée de Géraldine Mayr Copier

C'est vrai que tous les weekends à cette heure-ci je me plains de sa capacité à m'appeler 150 fois par jour. Je me suis lamentée de devoir jouer en un quart d'heure à la fois à la bonne paye, aux petits chevaux et au petit bac. J'ai même essayé de me cacher dans les toilettes pour échapper à une énième partie de puissance 4. Mais aujourd'hui c'est tout le contraire, j'ai envie de dire merci à mon fils. De saluer son énergie et de celles de tous nos enfants, sans qui oui notre confinement serait nettement plus calme mais tellement moins drôle.

Ce matin encore, au réveil, l’œil collé, il m'a dit « allez maman ça fait 26 Jours. On s'accroche ! »

S'accrocher, se soutenir, se parler, échanger c'est ce que l'on fait depuis le début. Et je ne m'en rends compte qu'aujourd'hui. C'est grâce à la légèreté de nos enfants que ce confinement si difficile prend des airs de grandes vacances. Un mois de confinent, et plus besoin de lui demander de mettre la table ou de ranger sa chambre, il me rappelle même a 18h30 que c'est bientôt l'heure de l’apéro ! Il lui suffit maintenant d'un regard pour comprendre que maman a mal dormi, qu'elle a un coup de mou et qu'il va falloir la mettre en sourdine. Il me régale de son imagination, m'encourage quand je me décide à faire de la pâtisserie. Les cookies étaient tout cramés mais il me dit « franchement maman pour une première c’était bien ! »

Du haut de ses 7 ans et demi, il est même tellement plus sage que moi. Avec le retour des beaux jours on a aménagé notre minuscule balcon en coin de paradis. On y profite du soleil ! Et tout à l'heure, il m'a dit « Maman le confinement c'est comme un puzzle géant, chaque jour ensemble on cherche une pièce et quand ce sera fini, on sera tellement fiers de l'avoir fait ensemble ! »

Pour l'instant je suis tellement fière de lui. De le voir se satisfaire de quelques feuilles de papier colorés et d'un peu de peinture pour faire une fresque dans le salon pour s'imaginer un peu en vacances. Mon salon ressemble à une grande salle de jeu, ma chambre a été transformée en cabane, mais le temps passe. Et on le passe ensemble.

Pas certaines que les chercheurs américains se penchent un jour sur le sujet, et pourtant ça mériterait une étude : confiner une maman et son fils et ils deviendront les meilleurs amis du monde.