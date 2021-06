Congé parental : "Ce n'est pas un cadeau, mais un sacrifice"

Tous les salariés avec ancienneté dans une entreprise peuvent prétendre à un congé parental après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Une auditrice de France Bleu témoigne de l'impossibilité d'en profiter pleinement, faute d'entrée d'argent.

Le congé parental, un cadeau pour élever les enfants ? Pas du tout, selon Hélène, une auditrice de France Bleu qui n'a pu s'autoriser que 3 mois contre les 3 années dont elle pensait avoir droit. L'animatrice Églantine Éméyé et Violaine Dutrop, auteure du livre Maternité, Paternité, Parité réagissent à ce témoignage dans C'est déjà demain.

"Le congé parental, on perd tout." Hélène ne mâche pas ses mots pour critiquer le congé parental, dont elle n'a pu bénéficier que très partiellement. La raison ? La baisse des revenus impliquée.

Le contrat de travail stoppe, on n'a plus de paye. Moi, je n'avais plus de mutuelle.