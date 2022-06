Convivencia, un événement France Bleu Occitanie

Le samedi 2 juillet 2022 à Montech (82) et le dimanche 3 juillet à Grisolles (31), la "scène naviguante" arrive ensuite en Haute-Garonne. Mardi 5 juillet au port sud de Ramonville (31), mercredi 6 juillet et jeudi 7 juillet au port de l'embouchure à Toulouse, le festival Convivencia est à l'écluse de Castanet Tolosan (31) le 9/07, lundi 11 juillet à Ayguevives (31), Renneville et Gardouch (31) le 13/07, puis direction l'Aude avec des étapes à La Redorte le 16/07, Paraza le 18/07, Le Somail le 20/07 et Frontignan pour finir le 26/07. Tout le programme ici.

A retenir sur la scène flottante :

02/07 : Cuarteto Tafi & invités, Jean-Luc Amestoy et Serge Lopez

03/07 : Marion Diaques et Miski

05/07 : Barrut et Derya Yildirim & Grup Simsek

06/07 : Kutu et Ami Yerewolo

07/07 : Aurus et Dowdelin

09/07 : Monsieur Domani et Lipstick Queens FT. St Beryl

11/07 : Ana Carla Maza et Dafné Kritharas

13/07 : Votia

16/07 : Kya Yul-Sa

18/07 : Riu de l'aire

20/07 : Ayom

26/07 : Pambelé