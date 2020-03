CoronaMusicChallenge, à vous de chanter !

Chaque jour à 6h40 et 8h40 sur France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, Nathan Airelté déniche pour vous des idées d'occupations en cette période de confinement.

Et si vous aimez chanter, le CoronaMusicChallenge est fait pour vous !

Créé par Valentin, un habitant de Saint-Léger-les-Vignes en Loire-Atlantique, le but est de créer une chanson décalée et si possible humoristique autour du Coronavirus et du confinement qu'il entraîne actuellement. Pour montrer l'exemple, Valentin a enregistré avec sa fille, "La chanson presque vulgaire".

Déjà plus de 50 personnes ont envoyées leur vidéo. Et si vous aussi vous souhaitez franchir le pas il vous suffit juste de vous enregistrer et de faire parvenir le tout à l'adresse suivante notamment : coronamusic.challenge@gmail.com

Et pour voir l'ensemble des vidéos reçues dans le cadre de ce coronamusicchallenge rendez-vous sur la page YouTube de Diego GusGus : https://www.youtube.com/channel/UCoAKfsOpX0pm-l2hkUIJAGg/videos