Coronavirus : Vous aussi, menez le confinement par le bout de la baguette !

Chaque jour à 6h40 et 8h40 sur France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, Nathan Airelté déniche pour vous des idées d'occupations en cette période de confinement.

Aujourd'hui un atelier sympa à faire avec vos enfants...

Un atelier créatif proposé par le site kidiklik.fr spécialisé dans les idées de sorties et d'occupations pour enfants. L'idée étant de confectionner un petit nid de Pâques avec du matériels que l'on a quasiment tous à portée de main : Des brindilles, des œufs de préférence de couleur blanche, de la peinture à l'eau ou acrylique et des petits pic apéro ou brochettes. Et comme le précise le site kidiklik.fr, même avec deux mains gauches, on y arrive !

Et de la magie !

Grâce à Max Le Riochet, magicien résidant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, qui vous propose chaque semaine sur Le Journal des Sables ainsi que sur sa page Facebook "Le Magic Boat - Cabaret Lounge" l'explication simple d'un tour de magie. Dans l'attente de pouvoir vous accueillir de nouveau sur son "Magic Boat", le plus petit cabaret du monde, amarré dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie..