COUP DE CŒUR - Découvrez les univers de Playmobil pour les fêtes de fin d'année.

Ça ne vous a pas échappé en cette période de l'Avent, les calendriers ont envahi nos magasins. L'offre est importante, chocolats, thés, produits cosmétiques, et jouets pour les enfants, comme avec la marque Playmobil. Comme chaque année, elle propose un large choix aux parents, et aux enfants.

Découvrez les univers qu'elle a imaginé, avec Cécile L'Hermite, responsable marketing de la marque en France. Elle était l'invité de France Bleu Matin. Elle a répondu aux questions de Bertrand Fissot

Cette année, la marque a imaginé 6 modèles différents, dont un pour les plus petits. En effet, comme nous le précise Cécile L'Hermite, il n'existe pas beaucoup d'offres pour eux. Ce calendrier est donc l'occasion de leur faire plaisir.

Sur la gamme "plus classique", 5 thèmes sont développés par la marque. Ainsi, "en fonction de la thématique que l'enfant va préféré, il pourra faire son choix, ou le parent pourra faire la surprise, c'est plutôt comme ça que ça se passe d'ailleurs".

De la fabrique du Père Noël, en passant par le centre équestre, et les pompiers, Cécile L'Hermite nous présente en détails les 5 univers imaginés par la marque.

Avec cette question, Cécile L'Hermite nous emmène dans les coulisses de la marque, et nous avoue que, chaque année, c'est un "petit casse-tête" pour trouver les thématiques proposées.

Pour chaque période de l'avent, la marque s'efforce de proposer au moins 2 nouveaux univers, en lien avec les nouveautés de l'année. Découvrez comment tout cela est construit avec la réponse de Cécile L'Hermite :

"C'est toujours la boule de cristal pour nous, parce que c'est très compliqué de savoir ce que les enfants vont choisir", nous avoue Cécile L'Hermite. Découvrez pourquoi, et surtout quelle est la priorité de Playmobil en cette période de Noël

Qu'est ce qu'on retrouve le plus sur les listes du père Noël cette année ?

On a chaque année à peu près 40% de l’assortiment qui est nouveau.

Du palais de cristal, à la nouvelle école, à la villa de vacances, sans oublier le produits sous licence, Cécile L'Hermite nous présente les grandes nouveautés de cette année. Il y'en a pour tous les goûts, et tous les âges.

Malgré ces 40% ans de nouveautés, Cécile tient à préciser, que :

Pour les enfants, parfois, c'est pas forcément la nouveauté qu'ils vont avoir envie d'avoir. Ca peut être aussi quelque chose qui existait depuis 1 an ou 2 et que eux n'ont pas dans leur chambre. Et c'est avec ça qu'ils ont envie d'inventer des histoires.