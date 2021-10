Coup de projecteur sur les Aidants

En France, plus de 8 millions de personnes occupent ce rôle d'aidant. Les aidants réalisent un travail invisible puisqu'elles assistent régulièrement et de façon non professionnelle des personnes de leur entourage nécessitant une aide à domicile. France Bleu Bourgogne part à leur rencontre.

En cette journée nationale des aidants,

on s'intéresse de près à cette "fonction". Un aidant peut être amené à faire des courses, le ménage, la cuisine, du bricolage et accompagner la personne en demande dans ses démarches administratives et/ou de santé. Au-delà de ces services, l'aidant est aussi un lien essentiel pour la sociabilité de la personne qui nécessite cet accompagnement. Rendez-vous à l'UDAF 21 - Union Départementale des Associations Familiales de Côte d'Or pour en savoir plus !

Présentation de l'UDAF 21

François Guillaume, Président de l'UDAF 21 © Radio France - Caroline PAUL

Autre acteur essentiel pour les aidants : le réseau Réséda

Imad Sfeir, Président de RESEDA, Réseau des maladies neuro-évolutives de Bourgogne Franche Comté © Radio France - Caroline PAUL

Etre aidant(e), ça peut être un travail à 100% !

On fait connaissance avec Danielle Mendez, aidante auprès de son époux atteint de la maladie d'Alzheimer

Danielle Mendez, aidante au quotidien, un modèle de générosité © Radio France - Caroline PAUL

Aidant(e) : un rôle essentiel mais difficile...

Le rôle d'aidant peut être multiple selon les situations. Aujourd'hui, de nombreuses associations et structures peuvent accompagner les aidants et les aidés à se former, à pouvoir profiter d'un répit et à obtenir des conseils.

+ d'infos :

UDAF 21- 5, rue Nodot à DIJON - 03 80 53 13 90 - udaf21@udaf21.unaf.fr

RESEDA - 30 Boulevard de Strasbourg à DIJON - 03 80 50 18 65 - secretariat@reseda-bfc.fr