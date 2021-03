Courir pour les sans-abris : Toit à moi

L’antenne toulousaine de l’association Toit à Moi organise, en partenariat avec des élèves de Toulouse Business School, une course solidaire connectée afin de sensibiliser à la cause des SDF et collecter des fonds.

Du 10 au 15 mars, chaque participant·e est invité·e à parcourir 5km, 10km ou 20km selon son niveau, en courant autour de son domicile partout en France. Il/elle pourra ensuite partager son activité via l’application de running zapsports.fr. Nathalie Bacon nous en parle dans la Vie en Bleu à 9h30 avec Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

L’inscription à ce challenge collectif est gratuite, et le ou la coureur·se peut choisir de faire un don à l’association Toit à Moi. En participant à cette course et en faisant un don, il/elle réalise un effort solidaire et contribue au soutien des actions de Toit à Moi. Parce que la rue c’est pour courir, pas pour y dormir ! Objectif : récolter 7 300 €, ce qui correspond à 1 an de logement d'une personne sans-abri dans un appartement par Toit à Moi.

S’indigner, courir, agir

Toit à Moi aide des personnes en situation de grande exclusion à changer de vie durablement. En les logeant et en les accompagnant vers la réinsertion, elle leur permet de prendre confiance en elles et de retrouver la dignité qu’elles méritent. L’association est propriétaire d’une trentaine d’appartements répartis dans 8 villes grâce à la mutualisation des dons.