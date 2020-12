Croire au Père Noël, ça sert à quelque chose ?

Chaque année en pleins préparatifs des fêtes de fin d’année, revient la même question : a-t-on raison de laisser les enfants croire au Père Noël ? Le choc n’est-il pas trop rude quand ils finissent par apprendre la vérité ? Que répondre concrètement s'ils nous posent trop de questions ?

Une chose est sûre : pour qu’elle ait réussi à s’imposer dans autant de foyers dans le monde en quelques décennies, la légende du Père Noël est certainement l’une des histoires les plus puissantes qui existent. Mais prétendre que ce vieux monsieur à la barbe blanche et au manteau rouge dépose des cadeaux au pied du sapin tous les 25 décembre, n’est-ce pas mentir éhontément à nos têtes blondes ? Et même si on voulait leur dire toute la vérité rien que la vérité, il reste les camarades d’école et toute la société autour de nous qui insistent pour entretenir le mythe.



Pour en parler Églantine Éméyé reçoit dans C’est déjà demain, Dominique Tourres-Gobert, pédopsychiatre et auteure du livre "Il était une fois le Bon Dieu, le Père Noël et les fées".



A quoi ça sert de croire au Père Noël ?

Croire au Père Noël, aux fées ou à la Petite souris, ce ne sont pas que des fariboles de grand-mère. Pour beaucoup d’enfants, c’est une nécessité psychique car ces jolies histoires rendent heureux, servent à développer leur imaginaire et à créer des réponses aux grandes questions existentielles de la vie.



Les laisser croire oui, mais comme à une jolie histoire

Vous avez tout de même mauvaise conscience de les laisser grandir dans le mensonge ? Cela provient d’abord du fait qu’on leur livre l’histoire comme une vérité. A l’inverse d’un conte, il n’y a pas de fin prévue et donc pas de retour à la réalité. Mais par la force des choses, tous les enfants atteignent un jour ce qu’on appelle l’âge de raison, un moment où la rationalité prend le dessus et où ces croyances s’évaporent. En leur racontant les choses comme une légende et non une vérité, l’atterrissage sera peut-être déjà moins rude.

Leur poser des questions plutôt que leur asséner la vérité toute crue

Mais s’ils insistent et nous harcèlent ? La bonne attitude est peut-être de leur poser des questions, de nuancer les choses. "Qu’en penses-tu toi ? Tu y crois un peu ou beaucoup ?" sont par exemple de bonnes parades. Deux sentiments vont ainsi se mettre à coexister en douceur : la volonté d’y croire et le doute. S’il a du chagrin , pourquoi pas lui expliquer qu’il a eu besoin de cette croyance pour comprendre le monde et qu’il va continuer à faire son chemin tout seul.

Même les adultes adorent y croire

Mais au fond, il faut se l'avouer : les adultes aussi adorent entretenir cette histoire. Saviez-vous qu'ils sont d'ailleurs nombreux, eux aussi, à écrire au secrétariat du Père Noël à la Poste ? Certains en ont en effet besoin comme d’un confident à qui raconter leurs peines. Finalement, admettons qu’on a tous besoin de croyances collectives et de merveilleux - surtout cette année.