Cyprien de The Voice, guitare-voix à Toulouse

En exclusivité pour France Bleu Occitanie, à quelques jours des KO de The Voice, le jeune chanteur toulousain prend sa guitare et reprend des grands standards de Nougaro, Gold, Images ou ... 2be3, dans le jardin des plantes à Toulouse. Cyprien Zéni en session acoustique.

Samedi 17/04 sur TF1 à 21h, Cyprien Zéni passe l'épreuve des K.O. de The Voice. On croise les doigts pour le voir ensuite dans les super-battles où un candidat d'un coach affronte un candidat d'un autre coach. Jusqu'à présent, le chanteur talentueux de la ville rose a passé toutes les étapes de l'émission. France Bleu Occitanie soutient Cyprien depuis le début de l'aventure et lui propose un exercice inédit. Une interview à deux pas du grand rond et du palais de Justice de Toulouse, sur un banc du jardin des plantes de Toulouse. Entre chansons et confidences, prenons le temps de découvrir cet artiste en toute intimité et dans une dynamique de partage.

On chante ensemble Copier

Cyprien Zéni reprend pour France Bleu Occitanie "Daniel Caesar - Best Part (feat. H.E.R.)". Et en vidéo aussi "Les démons de minuit" de Images, "Laissez-nous chanter" des toulousains Gold, ou encore "Tu verras" de Claude Nougaro, 2be3 "Partir un jour", "Amazing grace" pour rappeler les influences gospel de notre toulousain d'origine réunionnaise.

Vendredi 16 Avril, journée mondiale de la Voix.

Dans "Côté Culture, Comptez sur Nous", Alban Forlot prend un cours de chant en direct avec Stéphanie Dumouch, prof de chant. L'idée c'est de saluer ces chanteurs privés de scène et donner des conseils aux amateurs qui voudraient perfectionner leur voix. D'ici, là, le coach de The Voice, Vianney est en concert jeudi soir en exclusivité. France Bleu Live à 20h00.