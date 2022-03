Dans la Hague, on révolutionne l'apprentissage de la natation

Ce jeudi matin, une classe de maternelle fait sa septième séance de natation, ou plutôt, d'aisance aquatique. Le but n'est pas d'apprendre aux enfants à nager, mais à se débrouiller une fois dans l'eau. Pas de brassards, ils s'élancent tranquillement, sans pleurs et sans cris. "_Sur quelques séances, on voit l'évolution_, chacun à son niveau et chacun à progressé. Et depuis quelques jours, ils ont la banane" souligne la maitresse.

Un nouvel apprentissage

Cette technique, développée à Dinar, à déjà fait ses preuves. Le Ministère des Sports et l'Education Nationale souhaitent l'étendre dans toutes les écoles. Celle de Gréville est la première de la Manche à tester cette méthode. "On les accompagne à l'eau, on les aide à découvrir le milieu. Le but c'est que les enfants sachent rentrer dans l'eau, se déplacer sur 10 ou 15 mètres et ressortir par eux mêmes. L'idée c'est qu'ils puissent comprendre que leur corps flottent si jamais ils tombent dans une piscine", explique fabien Chiroust l'instructeur.

Prévenir les noyades

C'est en effet pour prévenir les noyades : 50% des morts noyés sont des enfants de moins de 6 ans et est la première cause de mortalité dans cette tranche d'âge. Cet apprentissage devrait être renouvelé l'année prochaine et plusieurs instructeurs sont en cours de formation.

Par ailleurs, cette technique d'apprentissage peut être effectuée par les parents eux-mêmes. Le Ministère des Sports a publié 6 vidéos pour permettre à tous de l'utiliser.