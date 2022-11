Darbounouse, la plaine aux cailloux de la Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors

Cet endroit de la réserve, situé entre la Chapelle-en Vercors et Corrençon-en-Vercors, est bien connu des randonneurs. L'une de ses singularités est son étendue de blocs rocheux dont l'origine remonte à l'ère glaciaire.

C'est l'accumulation de tous les cailloux qui ont été transportés par le glacier et qui se sont déposés à cet endroit là. On pense qu'il y en a une bonne épaisseur, sûrement plus de 100 mètres.

Amas de débris rocheux dans la plaine de Darbounouse - G. Loucougaray

" Un autre élément remarquable de la plaine de Darbounouse tient dans l’existence d’un « poljé ». Le remplissage de dépôt glaciaire qui tapisse le fond de la dépression a favorisé la création d’une nappe phréatique : l’eau qui circule est drainée à travers ces dépôts et peut être captée dans un puits central. Mais le problème est qu'il y a des fuites comme une baignoire dont on n’aurait pas le bouchon ! « À ma connaissance, c’est peut-être le seul endroit dans le Vercors où l’on trouve une nappe d’eau et un puits au centre de la plaine permettant de capter cette eau… » précise Pierre-Eymard Biron. Extrait du magazine Le Vercors du mois d'octobre ICI.

La plaine de Darbounouse se distingue également l'hiver quand les températures descendent parfois jusqu’à près de -35° C . Cette combe n'est pourtant pas dans la partie la plus élevée des Haut-Plateaux.

C'est un endroit où il y a des anomalies thermiques, on a toujours des températures extrêmement froides par rapport aux bords de la cuvette. On peut avoir dix degrés de moins.

La bergerie de Darbounouse l'hiver - Parc naturel régional du Vercors

