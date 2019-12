Définition de Raboule : que signifie le mot Raboule ?

Clara et Laurine nous expliquent le mot Raboule. Apprenez à décoder le langage et les expressions de nos ados avec le Dico des Ados réalisé par France Bleu Besançon.

Besançon, France

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ? France Bleu le sait : alors depuis septembre 2017, pendant les vacances, les jeunes nous offrent un cadeau !

Le mot "Raboule"

Clara et Laurine sont élèves au collège Louis Pergaud de Pierrefontaine-les-Varans. Elles ont choisi de nous expliquer le mot "Raboule".

Elles sont allées voir quelques adultes pour leur demander s'ils connaissaient la signification de ce mot : "Redonne-moi ?", "Ça me fait penser à quelque chose de ratatiné, de rabougri", "Ça existe vraiment ce mot ?". Il y en a qui ont de drôles d'idées !

Raboule veut effectivement dire "redonne-moi" sur un ton énervé.

Clara et Laurine nous expliquent le mot Raboule dans le Dico des ados de France Bleu Besançon Copier

"Je te le donne", la chanson de Vitaa et Slimane, illustre bien ce mot.

Notre Dico Des Ados, à découvrir sur France Bleu Besançon, confectionné spécialement pour ceux qui ne le sont plus ! Plus de soixante expressions, images, curiosités et inventions de langage... illustrées de la musique qu'ils aiment, de quoi nous faire sourire et réfléchir