Définition du mot Baltringue : que signifie le mot "Baltringue" ?

Nous avons interrogé Florian, collègien à Villers-le-Lac. Il a choisi de nous expliquer le mot "Baltringue". La question posée à un adulte, laisse songeuse "C'est une personne un peu olé olé ?".

Florian nous donne la signification de ce mot chez les ados. Baltringue désigne une personne incompétente ou nulle. Par exemple : "Ce garçon n'arrivera à rien dans la vie, c'est un vrai baltringue."

Florian nous explique le mot "Baltringue" Copier

Quelle est l'origine du mot "Baltringue" ?

Au milieu du XXe siècle, le mot Baltringue est utilisé dans le milieu du cirque pour désigner les manutentionnaires qui montaient et démontaient les chapiteaux. Il viendrait de l'argot baller (lancer, balancer) et de tringle (tringle à rideaux) et serait lier au vocabulaire du cirque. A la fin du XXe siècle, il prend également le sens de balance, cafteur.

Il est utilisé au masculin et au féminin. Aujourd'hui, dans le langage des jeunes adultes et adolescents, le mot prend la signification d'un bon à rien, un bouffon, une personne qui n'a pas de parole, un incapable, un incompétent, quelqu'un qui est nul (ce sens est très vivace aujourd’hui).

Baltringue en musique

La chanson choisie par Florian pour illustrer son propos est la chanson de Damso "Baltringue" : "... Baltringue,

Tu fuis la vie, tu fuis la mort, tu te fuis toi-même...".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le Dico des ados sur France Bleu Besançon

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les ados et les jeunes de votre entourage ou de votre famille ? Et même quand vous décodez un SMS, vous n’êtes pas sûre de bien traduire ? France Bleu Besançon vous donne un coup de pouce avec son Dico des Ados.

🔊 Le Dico des Ados est disponible en podcast sur Itunes. Retrouvez également les épisodes de la série en suivant ce flux RSS.