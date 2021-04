Définition du mot Psartek : que signifie le mot Psartek ?

Siméo, 13 ans, est élève au collège Jean-Claude Bouquet de Villers-le-Lac. Il a choisi de nous expliquer le mot Psartek. Les adultes n'y connaissent rien du tout : "Je ne comprends pas ce mot. C'est utilisé par les jeunes ? (rires)".

Siméo nous explique la signification du mot Psartek qui est utilisé par les ados pour se féliciter.

Quelle est l'origine du mot Psartek ?

Le mot Psartek nous vient de la langue arabe. Il est apparut dans les années 2000, notamment dans les chansons de rap. Et ensuite est passé dans l'argot des jeunes. Le mot Psartek, peut aussi s'écrire bsartek, psahtek et sartek. Il signifie bravo, félicitations, bien joué. Les ados l'utilisent pour féliciter quelqu’un qui a réussi quelque chose, pour faire un compliment à quelqu’un. Par exemple : "Psartek, tu as eu ton Bac !".

Psartek en musique

Siméo a choisi la chanson "Mention Max" de l'artiste L’Algérino : "...Et Sosso a eu son bac, Bsahtek la Fa'max, Sors lui un violet, un survet, une paire d'air max...".

