Des 12 coups aux Invincibles, Bruno revient à la télé

Samedi 4 juin LE CLUB DES INVINCIBLES accueille des candidats qui affrontent 4 des plus grands gagnants de l’histoire des jeux TV. Parmi eux, un champion que vous connaissez bien fait son entrée dans le club : Brunio. Pour rappel il est le plus grand gagnant de l’histoire des 12 coups de midi (TF1) pendant 9 mois et de l’histoire des jeux TV tout court avec pas moins. Il a des attaches notamment à Fontenilles (31), près de Toulouse, où il vit actuellement ainsi que ses parents.

Bruno, le plus grand champion des 12 coups de midi, et Grégory, grand gagnant de Tout le monde a son mot à dire, rejoignent Marie-Christine et Sandrine, toutes les deux les plus grandes championnes de Tout le monde veut prendre sa place ! Ensemble, ils défendent l’honneur du Club des Invincibles face aux meilleurs candidats anonymes, sélectionnés dans les quatre coins de France. Ils vont tout donner pour tenter de les battre et de remporter les 30 000 € en jeu !