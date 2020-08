Des éducateurs pour retrouver le calme dans votre foyer

Éducat’home est un Groupement d’Éducateurs Spécialisés Privés (GESP), spécialisé dans les domaines du soutien à la parentalité et de l’accompagnement éducatif en Béarn. Si vous avez des problèmes dans votre foyer et que vous n'arrivez pas à faire régner le calme, Educat'home est là pour vous.

Educat'Home s'occupe depuis près de 4 ans du bien-être dans votre foyer. Si vous avez des problèmes dans votre foyer, que vous n'arrivez pas à faire régner l'ordre, que vous avez perdu tout contrôle sur la situation et que le dialogue est complètement rompu avec votre enfant, alors Educat'Home est là pour vous. Cette structure s’inscrit dans une démarche d’accompagnement pédagogique à domicile par le biais d’actions ciblées et d’entretiens-conseils dans la relation parents/enfants. L'idée est grâce à des ateliers, des entretiens et des mises en situation de toucher ce qui ne va pas pour changer les choses.

Si vous n'avez plus de dialogue avec votre enfant, quelque soit son âge, vous pouvez contacter la structure qui viendra chez vous et vous aidera à retrouver une ambiance sereine. Si vous souhaitez rentrer en contact avec la structure Educat'home, rendez-vous dans les locaux situés au 11 Rue de Bourdeu ou directement par téléphone au 0524367795

Une équipe dynamique à votre service

L’équipe est constituée d’éducateurs possédant les diplômes requis : D.E.E.S ou C.A.F.M.E (justifiant d’au moins cinq années d’expérience), d’un responsable éducatif, d’un psychologue et d’un coordinateur de structure. L’unité éducative apporte un soutien efficace, confidentiel et respectueux des parents/enfants, afin de les soutenir dans leur quotidien familial. Éducat’home intervient à domicile régulièrement dans le but d’amorcer une dynamique favorable à la mobilisation de chacun et aux échanges interpersonnels.