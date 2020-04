Des étudiants bénévoles au service des seniors confinés

Une belle initiative solidaire: cette start-up créée juste avant le confinement par Amélie Frely, une étudiante Montpelliéraine : Granny & Charly .

L'aide intergénérationnelle

L’idée , c’est de permettre à une personne âgée (Granny) de recourir aux services d’un étudiant de confiance (Charly). En temps normal, le service peut être rémunéré, mais pendant le confinement, on entre dans un fonctionnement différent : la solidarité avec les plus fragiles, les seniors isolés ou handicapés, pour lesquels les étudiants se mobilisent bénévolement.

Solidarité Covid © Maxppp - PHOTOPQR/NICE MATIN/MAXPPP

Comment ça marche ?

Si vous avez-vous-même besoin d’un coup de main, ou que vous voulez organiser quelque chose pour vos parents âgés, n’hésitez pas à chercher votre Charly : vous déposez votre annonce en précisant bien vos besoins, et les étudiants triés sur le volet et briefés par le site, se proposent. Sortir le chien, aller faire des courses, accompagner le senior à un rendez-vous médical, pourquoi pas donner un coup de pouce informatique pour garder le lien avec la famille en lui installant skype sur une tablette, tout est imaginable… Et bien sûr toujours dans le strict respect des conditions sanitaires, les Charlys sont briefés pour ça !

Si vous êtes étudiant (Ils sont déjà un millier d’étudiants inscrits dans toute la France) vous pouvez bien sûr vous inscrire pour offrir votre temps, on a toujours besoin de monde car les seniors isolés sont nombreux !