ECOUTEZ - Bêtes et sorcières, une série de contes d'Halloween

A l’occasion d’Halloween, et du retour du festival « Bêtes et Sorcières » , du 22 octobre jusqu’au 6 novembre 2022, plus de 100 évènements et idées de séjours en Moselle, Daniel Dubourg nous raconte ces légendes qui vont faire frissonner la Moselle. Un partenariat Moselle Attractivité et France Bleu Lorraine.

ⓘ Publicité

Bubi et le Rommelbootz

Bubi est un viel homme au dos courbé, mais malgré son âge, il est bien obligé de continuer à travailler sa terre. En octobre, c'est la saison pour ramasser les "rommels", les betteraves. Et un soir, au bout de son champ, il aperçoit une lueur, une flamme qui se dandine au-dessus de la mare...

loading

loading

loading

Bubi et le Rommelbootz, un conte d'Halloween © Getty - Glasshouse Images

Jeanne, la betterave et la souris

Jeanne a six ans. Elle habite une ferme avec ses parents. Elle adore rendre visites aux poules et aux lapins qui sont ses amis. Son père a promis de boucher le trou qui se trouve au fond du poulailler, un renard pourrait entrer et manger les bêtes ! Jeanne, inquiète, se rend un soir en cachette dans le poulailler. Là, son père a entassé les betteraves qui serviront à nourrir les animaux, et au pied du tas, une petite souris grise...

loading

loading

Jeanne, la betterave et la souris, un conte d'Halloween © Getty - Mike Potter / 500px

La sorcière

Notre sorcière, qui n'était plus toute jeune, voulait absolument participer au sabat qui se déroulait assez loin de chez elle. Chaque année qui passait pesait un peu plus sur ses épaules et lui faisait la jambe lourde. Elle se sentait pourtant si bien parmi les siens, mais à chaque fois, elle se résolvait au dernier moment à prendre le chemin du retour et trainait de plus en plus en route. A l'approche du village, il ne fallait pas se faire voir. Et cette fois, elle a vraiment abusé, n'importe qui pourrait la reconnaître...

loading

loading

La sorcière, un conte d'Halloween © Getty - Tonywestphoto

Le balai volant

Jengel se réveille en sursaut au milieu de la nuit, son épouse n'est pas à ses côtés. La nuit suivante, pareil, les draps sont froids. Mais que fait donc sa si sage et jolie épouse chaque nuit ? Où disparait-elle ? Jengel, un peu jaloux, va enquêter...

loading

loading

loading