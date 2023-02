ECOUTEZ - Les p'tits Lorrains réagissent avec leurs mots tendres et drôles

Mots d'enfants tendres et drôles

France Bleu a tendu le micro aux petits Lorrains.

Les enfants des classes de CP et CE1 de l’école élémentaire à Corny-sur-Moselle nous parlent d'amitié, de vêtements, d'exploit, de leurs jeux à la récréation, de héros et de vieillesse.

Les enfants de l’Atelier Jean-Marie à Montigny-lès-Metz, accompagnés des animatrices Véronique et Karine, pour une séance « Am, stram, graines « : faisons picorer les enfants de 6 à 11 ans. Ils s'interrogent sur "Cest quoi une graine ? Comment se déplace une graine, grâce à quoi et à qui ? Observons quelque chose qui a germé et ça donne quoi ?".

Atelier graine avec l'Atelier Jean-Marie de Montigny-les-Metz © Radio France - Valérie Pierson

