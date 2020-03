Emilie Mendonça vous propose "La Charcuterie Musicale" une animation musicale déjantée

C'est un jeu de quiz musical doté d'une playlist aléatoire de plus de 3000 morceaux bien connus du grand public. Le meilleur du rock, de la pop, de la variété française et internationale, du reggae, de l'électro, des années 50 à aujourd'hui...

Cette animation est orchestrée par Dj Halouf et ses amis Slipman, Salami Nacéri, Tino Rôti, The Butcher, Jean Michel Jarret, Lady Couenne, Notorious Pig, Pinky Punk, The Pig Lebowsky, El Nino le petit cochon, Knacky Chan et Jean François (le fils caché de Claude François) !

Notre Charcuterie est équipée de 4 gyrophares (bleu, jaune, rouge et vert), chacun relié à un buzzer. Pour démarrer une partie, chaque joueur ou équipe doit revêtir ses accessoires : chapeau, lunettes et collier de sa couleur. Le premier des quatre joueurs ou équipes qui a la réponse appui sur son buzzer. Cela allume son gyrophare et bloque les autres.

Il propose sa réponse : soit le titre, soit l’interprète de la chanson en cours ! Si c'est la bonne réponse, il marque un point. Le jeu continue avec un nouveau morceau. Si ce n'est pas la bonne réponse, le morceau continu. Le premier qui buzz prend la main. La manche se joue en 5 points ! On passe du coq à l'âne ! On ne sait jamais sur quel pied danser avec la Charcuterie Musicale !

Que le meilleur gagne...

Charcuterie Musicale

Historique : En 2012, Dj Halouf alors bénévole de l’association Emulation, propose d’étoffer le Festival Openmind avec une animation blind-test. Des bénévoles construisent un système de buzzers rudimentaires mais l’ambiance est au rendez-vous ! Rapidement, d’autres organisateurs font appel à lui pour leur festival ou leur bar, le matériel se perfectionne. Dj Halouf fait appel à un ami Sidi Habibi dit le charcutier pour partager et faire évoluer le concept et rapidement le besoin d’un support associatif se fait sentir, d’autant que d’autres amis émettent le souhait de se joindre à l’aventure ! Slipman, Dj Igor et El Nino le petit cochon entrent dans la danse. Une réflexion est menée par l’équipe sur le projet et la valorisation du concept, décor, logo, goodies, costumes etc...

Le 21 Février 2015, c’est la naissance de l’association Charcuterie Musicale et explosion des demandes d’animations un peu partout en France ! Le projet se développe avec la Charcut’Live, version live de notre animation blind-test avec 6 musiciens et chanteurs. Salami Nacéri, Rillettes Horner, Knacky Chan, Notorious Pig, Barbak Obama qui sera remplacé par Michel Saindoux et Pink Panthère qui sera remplacée par Reyoncé ! L’aventure continue avec un nouvel outil pour animer. En 2016, nous aménageons, une caravane vintage que nous mettons aux couleurs de la Charcuterie Musicale et que nous baptisons Rosita. Elle sillonne depuis les routes de France et fait le bonheur de milliers de festivaliers !

Résolument tourangelle, notre association s’inscrit rapidement comme un acteur incontournable de la vie culturelle locale et produit une puis deux compil cd d’artistes tourangeaux pour les faire gagner mais surtout pour diffuser nos artistes aux quatre coins de la France. Pendant ce temps, d’autres personnes rejoignent l’équipe. Jean Michel Jarret, Tino Rôti, Keanu Ribs, Lady Couenne, The Butcher, Pinky Punk et Jean François (le fils caché de Claude François) apportent une nouvelle fraîcheur dans l’animation.

Tous ensemble, nous sommes fiers de promouvoir un nouvel esprit de fête atemporelle et intergénérationnelle et on vous dit à très vite devant nos buzzers !

