En Mayenne, les centres de loisirs s'adaptent au mauvais temps

Fini les courses d'orientation, les jeux d'eau et les pique-niques en pleine nature. La pluie a fait son retour en Mayenne et les jeunes inscrits au centre aéré voient leur programme d'activité changer.

Au centre de loisirs des Avesnières à Laval, c'est toute une organisation qu'il faut repenser. Les animateurs ont plus d'un tour dans leur sac comme l'explique Mohamed Boukhorissa, responsable adjoint et encadrant : "On a toujours une longueur d'avance, on travaille par thématique et souvent quand il ne fait pas beau, on a une solution de repli que ce soit une activité manuelle ou le gymnase".

La responsable du centre Sigrid Gilard avoue ne jamais tomber en rade d'idées. "Bricolage, jeux de société, peinture, jeux collectifs ... ", énumère-t-elle. "C'est la base de l'animation", renchérit Nadine Ferré, l'encadrante des 6-8 ans.

Des activités très appréciées

Cet mardi après-midi, les jeunes ont troqué les jeux d'eau pour la peinture. L'objectif ? Réaliser le quai 9 3/4 où les apprentis sorciers du film Harry Potter s'envolent pour l'école de magie Poudlard. Les élèves sont attentifs et s’exécutent avec minutie. La plupart d'entre eux sont de grand fans de la saga, ils apprécient tout particulièrement de montrer leurs dernières créations. "L'oeuf du dragon, la baguette d'Harry, les bougies, les lunettes ...", citent Tina et Rose avec fierté.

Dans la salle à côté, les plus grands personnalisent des jeux de palets. Visiblement très inspirée, Marie veut peindre "du rouge, du bleu, du vert et du rose" sur la planche où elle espère pouvoir ensuite "jouer avec ses parents ". Les pochoirs s’enchaînent, les couleurs se mélangent et les jeux d'eau ne sont plus qu'un lointain souvenir.