En retard pour la Saint Valentin ? Pas de panique, voici deux idées cadeaux originales !

Vous adorez les plantes mais vous n’avez pas la main verte ? En plus, comme le chantait le grand Jacques Brel : "Les Fleurs, c'est périssable"... A assembler à deux, vous devriez aimer ce magnifique Bonsaï à construire en briques Lego. Rien de tel pour surprendre votre partenaire.

Joliment reproduit, ce n'est clairement pas un jouet, mais un objet de décoration d'un intérieur douillet, qui ne nécessitera aucune taille, ni aucun arrosage. En bonus, si l'on a envie de changement, un feuillage de printemps, aux jolies teintes roses, est proposé, et peut remplacer les feuilles vertes. Eléments qui, soit dit en passant, sont réalisés par Lego en bioplastique.

L’art du bonsaï, né au Japon, fascine les passionnés d’arbres du monde entier depuis des siècles. Ce kit de construction met à l’honneur cet art ancestral. 878 pièces à assembler à deux, en amoureux.

Un bonsaï en briques Lego - Nicolas Bedin

Dans un autre style, et pour les couples connectés, voici la LoveBox. En Français dans le texte, la boite à amour connectée, à offrir à la Saint Valentin. Et les plus connectés d'entre vous vous l'adorer. Le principe est simple : une fois paramétrée, et connectée chez vous, elle recevra les messages et photos de vous ou de votre moitié, envoyés depuis votre téléphone portable, ou que vous soyez. Quand elle a reçu un message ou une photo (en couleur), son petit cœur s'agite, et il suffit d'ouvrir son couvercle pour lire ou regarder le message ou la photo. Trop mignon pour se parler entre amoureux !

La LoveBox qui permet de recevoir des messages de sa moitié - Nicolas Bedin

Bonus : la Lovebox est conçue en France, par une équipe de 15 personnes installées en Isère. C'est donc un objet connecté Français !