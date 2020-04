Et si on... écoutait des belles histoires ?

Aujourd'hui, Miguel Derennes et Lison vous propose d'écouter de belles histoires en ligne. Ils on sélectionné pour vous quelques sites et applications. "Ils" ? Et bien oui, les écrans, comme la cuisine ou d'autres activités, ça se fait avec les bouts de choux.

Les belles histoires en ligne Copier

Retrouvez les application Bimi Boo sur Google Play et l'App Store, et les histoires lues de l'école des loisirs sur leur page vimeo.