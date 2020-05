Le 5 mai, c'est la fête des enfants, et traditionnellement, ce jour-là, au japon, on pique-nique à l'ombre des carpes en papier

Et si on fabriquait... des Koi Nobori (carpes japonaises)

Comme vous, Pia Clemens est confinée. Avec ses deux filles, Clémence, 5 ans et Adèle, 3 ans, elle teste tous les jours pour vous des activités à faire avec vos enfants. Et on s'évade aujourd'hui, Pia nous emmène faire un tour très, très à l'Est.

les carpes en papier de Koi Nobori Copier

Et si vous voulez tout savoir sur les Koi Nobori, il faut accrocher à votre balcon une grosse carpe noire pour le papa, une rouge pour la maman, et ensuite une carpe par enfant. Au boulot : la fête, c'est demain !