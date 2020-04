Et si on... faisait un peu de sport ?

Parce que faire de l'exercice, c'est aussi important pour les petits que pour les grands, Miguel Derennes et Lison ont sélectionné quelques programmes que l'on peu suivre en ligne.

On fait du sport avec Lison ! Copier

Pour les plus petits, retrouvez les vidéos du Monde des Titounis, et pour faire du sport en famille, vous pouvez retrouver les vidés de Matthieu Gandolfi et le programme de sport à la maison d'Alexandre Mallier et Jessica Mellet