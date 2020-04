Et si on jouait... à la Queue de l'âne ?

AUjourd'hui, CLémence, Adèle et Pia jouent à la Queue de l'âne

Comme vous, Pia Clemens est confinée. Avec ses deux filles, Clémence, 5 ans et Adèle, 3 ans, elle teste tous les jours pour vous des activités à faire avec vos enfants. La semaine dernière elles s'étaient ambiancées en mode kermesse et avaient fabriqué un chamboule-tout. Et aujourd'hui elles nous proposent un autre jeu qu'on trouve dans les kermesses : la Queue de l'âne.