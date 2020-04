Et si on jouait... la comédie ?

Aujourd’hui on découvre ensemble des jolies initiatives théâtrales comme celle de la Comédie française qui sur sa chaine youtube en plus de pièces propose un rdv quotidien à 17H, vous venez de le louper, mais c’est pas grave maintenant vous le saurez et en plus vous pouvez retrouver toutes sur leur page soundcloud, le rendez-vous s’intitule « les acteurs parlent aux enfants » ou chaque jour un comédien du francais donc lit un conte pour les petits, extrait avec l’immense Guillaune Galliènne.

Autre chaine youtube : Funanbule tv qui propose chaque jour la captation vidéo d’un nouveau spectacle, petit extrait par exemple de Poucette.

Et puis si vos petits comme ma Lison sont des comédiens en herbe et qu’ils veulent apprendre à jouer la comédie, le confinement est l’occasion de se lancer de la maison, d’autant que c’est moins impressionnant que d’être sur scène devant les autres, donc parmi les cours de théâtre pour enfants, Lison a choisi ceux de Marielle. Marielle Jovine -c’est son nom-, publie chaque mercredi un cours différent, avec des exercices sur la respiration ou la diction.

Et Miguel aussi se lance dans la chanson pour enfants, son premier titre s’appelle Copacabano et il vient de sortir !

D’ailleurs pour réaliser le clip de cette chanson Miguel fait appel à vos vidéos de confinés, filmez vous chez vous en famille comme si vous étiez à la plage et amusez vous sur la chanson puis envoyez vos films de 30 secondes maxi à cette adresse mail : leclipdemiguel@gmail.com

Les vidéos les plus drôles seront dans le clip !