Et si on prenait des nouvelles : de Benjamin Muller journaliste et auteur du podcast "Encore une histoire".

Benjamin Muller est Messin, journaliste, et papa de 3 enfants. C’est sur France 5 dans La Maison Des Maternelles qu’il officie chaque jour de la semaine (aux cotés d’Agathe Lecaron et Marie Perarnaud). Mais c’est aussi le créateur du formidable Podcast «Encore une histoire ».