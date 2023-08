Eviter la déshydratation de bébé

Petits gestes pour éviter la déshydratation

* Si vous allaitez, il faut allaiter plus fréquemment. Généralement, les tétés, seront plus courtes mais plus fréquentes. Vous pouvez aussi lui donner de l'eau minérale.

Si c'est un allaitement artificiel, il faut penser à donner de l'eau entre deux biberons.

* Utilisez des brumisateurs, c'est assez efficace.

* Laissez votre petit en couche ! Mais attention à ce que les parties non couvertes ne soient pas exposées au soleil.

* On évite de les porter en écharpe ou avec un porte bébé puisque votre propre chaleur va réchauffer votre enfant et il y a là un risque de coup de chaleur.

Comment savoir si un tout petit a chaud ?

Il n'y a pas de signe miracle.

Les bébés ne transpirent pas autant que nous. En dessous de 6 mois un bébé ne peut pas réguler sa température. Donc quelquefois, ils peuvent avoir chaud sans transpirer. C'est vraiment à l'état général qu'il faut faire attention. Il faut faire la corrélation : si vous avez vu que toute la journée ou pendant très longtemps, il a été exposé et que d'un seul coup il est moins bien, vous le trouvez chaud à une température supérieure à 38, donc il a de la fièvre et qu'il n'a rien d'autre. (Il n'a pas la diarrhée ou quoi que ce soit Eh bien, il faut déjà essayer de le réhydrater, de le mettre à l'écart du soleil. Il n'y a pas de signes spécifiques.